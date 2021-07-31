Мурманский областной театр кукол - обладатель гранта Союза театральных деятелей Российской Федерации

Мурманский областной театр кукол стал победителем в летне-осенней сессии конкурса Союза театральных деятелей Российской Федерации на поддержку театральных фестивалей в 2021 году. Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры России.

Грантовую поддержку получит проект театра «X Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона». Экспертный совет принял решение выделить театру 350 тысяч рублей. Эта сумма пойдёт на оплату расходов на проживание приглашенных специалистов и коллектива.

Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона проводится с 1999 года, тогда он состоялся в шведском городе Каликс. География фестиваля охватывает все страны Баренцева региона: за время существования фестиваль проводился в Петрозаводске, Рованиеми и Оулу, а также неоднократно в Мурманске. В этом году фестиваль вернется в столицу Заполярья и пройдёт с 13 по 17 октября.