Мурманский областной театр кукол и Саратовский театр кукол «Теремок» проведут обменные гастроли

22 и 23 мая на сцене Мурманского областного театра кукол мурманчан ждут спектакли «Бука» и «38 попугаев» Саратовского театра кукол «Теремок».

Театрализованное представление «38 попугаев» по сказке Григория Остера — это музыкальная история о том, как Удав решил измерить свой рост, а его друзья – Мартышка, Попугай и Слонёнок – помогли ему в этом непростом деле.

Спектакль пройдёт 22 мая в 17.00 и 23 мая в 11.00 и 13.30. Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров,. Художник-постановщик – заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова. Музыка из мультфильма «38 попугаев».

Спектакль-игра в двух действиях «Бука» поставлена по пьесе Михаила Супонина. Зрители вместе с клоунами, Белочкой и Медвежонком сыграют в весёлые игры, чтобы развеселить угрюмого зайчонка Буку, который ворчит и сердится.

Спектакль покажут 22 мая в 11.00 и 13.30 и 23 мая в 17.00. Режиссёр-постановщик – заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров., Художник-постановщик – заслуженный художник России Александр Ечеин. Аранжировка – Дмитрий Панакин.

Билеты на спектакли можно приобрести в кассах Мурманского областного театра кукол или онлайн.

Как сообщает региональное Министерство культуры, артисты Мурманского областного театра кукол с 21 по 23 мая покажут в Саратове спектакли «Умка» и «Три медведя».