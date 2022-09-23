Мурманский областной театр кукол открывает юбилейный 90-й театральный сезон

24 сентября в 11.00 и 13.30 вместе с артистами театра юные северяне смогут поиграть и увидеть спектакль про путешествие белого медвежонка «Умка». В октябре зрителей приглашают на премьеру спектакля для взрослых «Голый король». Кроме того, в этом сезоне театр представит новые постановки «Сказка о Капризной принцессе и Короле лягушек», «Новогодний переворот», «Мышка ищет маму», «Улитка и Кит» и «Алиса в Стране Чудес».

До официального открытия нового театрального сезона у мурманских кукольников во всю кипела творческая жизнь. Театр продолжил гастроли по отдаленным и труднодоступным населенным пунктам Мурманской области в рамках проекта «Волшебные истории для отдаленной территории», реализованного при финансовой поддержке Министерства культуры Мурманской области. Со спектаклями «Кошкин дом» и «Красная Шапочка» артисты побывали в Териберке, Краснощелье, Туманном, Ловозере и Ревде.

Как сообщает региональное Министерство культуры, гастроли продолжатся в октябре: спектакль «Зима в Простоквашино» совершит тур в Оленегорск, Кандалакшу, Полярные Зори, Варзугу, Умбу, населенный пункт Белое море и Африканду. Артисты также выступили со спектаклем «Саквояж доктора Чехова» на III Международного Фестиваля театров кукол «Балтийский кукловорот» в Выборге, постановка отмечена дипломом за «Лучшую режиссёрскую концепцию спектакля». А с 17 по 18 сентября состоялись гастроли Кстовского театра кукол в Мурманске в рамках федеральной программы «Большие гастроли для детей и молодежи». Ответный визит в Кстово мурманчане нанесут в ноябре.

Ознакомиться с афишей Мурманского областного театра кукол можно в кассе учреждения и на сайте.