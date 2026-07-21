Мурманский областной театр кукол отмечен наградой на международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске»

Коллектив театра удостоен диплома 35-го Международного фестиваля искусств. На сцене Белорусского театра «Лялька» артисты показали спектакль «Теремок», который уже давно полюбился заполярным зрителям. Жюри отметило постановку дипломом «за лучший актерский ансамбль, оригинальное прочтение народной сказки и высокий уровень режиссуры».

«Теремок» – история о том, как лесные жители находят дом и учатся жить вместе, дружить и беречь свой дом. Перед белорусским зрителем выступили заслуженная артистка России Наталья Петрунина, артисты Татьяна Смирнова и Артём Мясников.

Как отмечает vk.ru/murmanculture, Мурманский областной театр кукол не впервые участвует в «Славянском базаре» – для коллектива это уже добрая традиция.

«Эта награда – подтверждение стабильно высокого уровня нашей труппы. Но главная ценность заключается в укреплении профессиональных и человеческих связей. Выступать на сцене друзей, чувствовать дыхание древнего Витебска и видеть искренний приём русской народной сказки – это уникальный опыт. Мы гордимся, что вновь представляли здесь Мурманскую область», – отметил директор театра Евгений Суханов.

Напомним, что у постановки «Теремок» уже есть своя фестивальная история: в 2024 году на форуме «Шомбай-fest» в Казани спектакль признали лучшим для младшей возрастной группы, а на Международном фестивале «Волшебный фонарик» в Санкт-Петербурге он получил дипломы за лучшую режиссуру и лучший актёрский ансамбль.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289085%2Fwall-139605315_33435