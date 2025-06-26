Мурманский областной театр кукол отмечен золотым дипломом на международном фестивале «КукART»

Мурманский областной театр кукол удостоен золотого диплома лауреата XVII Международного фестиваля кукольных и синтетических театров «КукART» в номинации «Лучший проект в День памяти и скорби». Заполярные артисты представили на суд зрителей и жюри спектакль «Эшелон» режиссёра Петра Васильева.

В этом году фестиваль «КукART» проходит в Санкт-Петербурге с 22 по 30 июня. В рамках события представлены 93 спектакля театров из России, Армении, Казахстана, Беларуси, Мексики, Ирана и Китая. Основная программа посвящена теме Великой Отечественной войны.

22 июня северяне приняли участие в открытии фестиваля с театрализованной композицией по произведениям писателей Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина, хорошо известных заполярному зрителю. По сюжету, эшелон специального назначения движется на восток. Его пассажиры — женщины, которые читают солдатские письма. Каждая рассказывает свою личную историю соприкосновения с войной.

По отзывам зрителей и жюри фестиваля, спектакль в исполнении мурманских артистов, в том числе заслуженных артистов РФ Натальи Петруниной и Сергея Репина, получился честным, искренним и правдивым.

Стоит отметить, что поддержка театрального искусства — важная задача регионального стратегического плана «На Севере — жить!». Благодаря поддержке областного правительства и губернатора Андрея Чибиса создаются новые значимые проекты, которые способствуют сохранению исторической памяти и обогащают культурную жизнь северян. Так, в 2021 году был создан спектакль «Эшелон», который стал визитной карточкой областного театра кукол и важной частью культурного наследия нашего региона.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, Международный фестиваль кукольных и синтетических театров «КукART» — значимое культурное событие, которое проходит в Санкт-Петербурге с 1993 года. Фестиваль является благотворительным и некоммерческим. Его девиз — «Театр кукол один для всех». Участники фестиваля демонстрируют широкий спектр постановок: от классических кукольных спектаклей до современных экспериментальных работ, сочетающих традиционные приёмы с новыми технологиями, видеоартом и живым исполнением.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/549278/#&gid=1&pid=1