Мурманский областной театр кукол подготовил новогодний подарок для сельского клуба Новоалексеевки

Мурманский областной театр кукол передал новогодний сюрприз для подшефного учреждения культуры села Новоалексеевка. Творческому коллективу отправили костюмы Деда Мороза и Снегурочки — именно такие, какие нужны для проведения праздничных мероприятий в декабре.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, идея сделать подарок появилась после гастролей театра в подшефном регионе. Северяне отметили тёплый приём и гостеприимство приморцев, поэтому решили поддержать своих коллег и подготовить полезный и праздничный презент к Новому году.

Совсем скоро жители Новоалексеевки смогут увидеть своих любимых новогодних героев в новых ярких костюмах и провести праздничные события ещё атмосфернее.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-221001174_457239262%2F86a415b5e8870d02dd