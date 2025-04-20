Мурманский областной театр кукол представит специальную программу к 80-летию Великой Победы

В начале мая областной театр кукол приглашает зрителей всех возрастов на серию мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. С 6 по 11 мая в театре состоятся спектакли, концерты и творческие встречи, которые напомнят о подвиге советского народа и важности сохранения исторической памяти.

6 мая в 19.00 откроет программу спектакль «Эшелон» (12+), созданный по произведениям Виктора Астафьева, Николая Никулина и Даниила Гранина. Эта постановка — непростое размышление о войне как о судьбе целого поколения, пережившего её тяготы.

7 мая в 19.00 зрителей ждёт пронзительный спектакль «Горькая память войны» (7+). Сюжет основан на воспоминаниях детей военного времени. Юные герои этих историй столкнулись с ужасами войны, но проявили невероятное мужество.

8 мая в 19.00 состоится театрализованный концерт «Стоит над горою Алёша» (12+). В программе — стихи, песни военных лет, хореографические композиции и фрагменты фронтовых концертов в исполнении всей труппы театра.

9 мая с 11.00 до 15.00 в театральном сквере состоится праздничный концерт с участием артистов театра. Вход свободный для всех желающих.

Завершит программу премьера спектакля «Мальчиш-Кибальчиш» (8+) по мотивам повести Аркадия Гайдара. Показы состоятся 10 и 11 мая в 11.00 и 13.30. Эта история о смелости, преданности Родине и героизме, рассказанная с помощью тростевых кукол, станет ярким примером для юных зрителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/