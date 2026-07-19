Мурманский областной театр кукол представит «Теремок» на «Славянском базаре» в Витебске

Артисты мурманского театра прибыли в Витебск для участия в 35-м Международном фестивале искусств «Славянский базар». Масштабный культурный форум объединяет музыку, театр, кино и народное творчество десятков стран. Главная цель фестиваля неизменна – укреплять дружбу и культурные связи между славянскими народами.

Мурманские кукольники покажут спектакль «Теремок» – добрую историю о дружбе и доме, где место найдётся каждому. В Витебске артистов принимает театр кукол «Лялька», с которым у мурманского театра давние и крепкие дружеские связи. Белорусские артисты уже не раз приезжали в Мурманск, а теперь северяне привезли свое искусство на белорусскую землю.

Для мурманского театра это не первая поездка на «Славянский базар»: в копилке коллектива есть дипломы и призы зрительских симпатий. Участие в фестивале – это возможность показать культуру Кольского Заполярья, обменяться опытом с коллегами и найти новые идеи.

Фото: https://vk.ru/murmanculture?z=photo-139605315_457289027%2Fwall-139605315_33408