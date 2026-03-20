Мурманский областной театр кукол приглашает на празднование Международного дня кукольника

21 марта в Мурманском областном театре кукол состоится праздничная программа, приуроченная к Международному дню кукольника — профессиональному празднику всех, кто создает волшебство на сцене.

Гостей театра ждёт насыщенный день: открытие выставки, награждение победителей конкурса детского рисунка, интерактивная программа с артистами, мастер-класс по кукловождению, спектакль из Золотого фонда театральных постановок России и праздничный розыгрыш.

В 12.00 состоится торжественное открытие выставки детских рисунков «Мой любимый спектакль» и церемония награждения победителей конкурса. Экспозиция посвящена 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. В выставке представлены работы юных художников, вдохновленных постановками театра.

В фойе театра артисты проведут интерактивную программу и мастер-класс по кукловождению: расскажут о секретах профессии, продемонстрируют устройство кукол и дадут возможность зрителям попробовать управлять ими самостоятельно.

В 13.00 пройдёт показ спектакля «Саамская сказка» в большом зале.  Он создан по мотивам саамского фольклора и знакомит зрителей с культурой коренных народов Севера.

В 2025 году спектакль «Саамская сказка» вошел в Золотой фонд театральных постановок России — престижный список лучших спектаклей страны, рекомендованных к показу на всей территории Российской Федерации. Это высокая оценка профессионализма творческой группы и признание заслуг театра на федеральном уровне.

«Международный день кукольника — это наш общий праздник. Не только профессиональный, но и зрительский. Потому что театр кукол начинается с доверия и интереса. В этом году мы решили сделать подарок нашим гостям — показать то, что обычно остаётся за сценой. Артисты выйдут в фойе, будут общаться, показывать кукол, давать их в руки. Это не просто мастер-класс, это живой разговор. Мы хотим, чтобы зрители почувствовали: театр — это не только волшебство на сцене, но и люди, которые это волшебство создают», — отметил директор Мурманского областного театра кукол Евгений Владиславович Суханов.

 

 

