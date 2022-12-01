Мурманская область. Арктика (16+)01.12.22 08:45
Мурманский областной театр кукол приглашает северян на спектакли Московского театра музыкальной антрепризы Буфф Парадиз
2 декабря в 19.00 - легендарная оперетта «Мистер Икс».
Цирк и театр, любовь и коварство, искрометный юмор и проникновенный лиризм, очень красивые декорации и шикарные костюмы, абсолютные мировые музыкальные шлягеры в исполнении звездных артистов театра Московская Оперетта, Геликон Опера и театра на Басманной.
3 декабря в 11.00 и 14.00 – мюзикл «Аленький цветочек».
Невероятно красивый язык сказки, музыка великих композиторов П.И. Чайковского и А.П. Бородина, русские народные песни делают мюзикл Аленький цветочек спектаклем, который воспитывает в детях всё самое светлое и доброе, чего так не хватает сегодня.
Фото: https://vk.com/murmanculture?w=wall-139605315_20772&z=photo-139605315_457263791%2Fwall-139605315_20772
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