Мурманский областной театр кукол приглашает весело и необычно отметить Международный день кукольника

Мурманский областной театр кукол приглашает мурманчан и гостей города-героя на необычный праздник. 21 марта отмечается Международный день кукольника.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, в ближайшую субботу в 12.00 состоится торжественное открытие выставки детских рисунков «Мой любимый спектакль» и награждение победителей конкурса. Гостям мероприятия предложат принять участие в интерактивной развлекательной программе и угостят сладким сюрпризом.

А в 13.00 состоится спектакль «Саамская сказка» (3+) в большом зале театра. У Бабушки Пурги есть любимая внучка — Маленькая Метель, озорная и капризная девчонка, которая не хочет помогать другим и делает всё только для себя. Однажды она встречает на лесной поляне мальчика Тирва... Сумеет ли Маленькая Метель побороть свой эгоизм и спасти друга? Добрая история о дружбе, которая учит самому важному.

А ещё для всех зрителей этого дня проведут розыгрыш. Сотрудники театра разыграют 10 билетов на новогоднюю ёлку в театре. В этом розыгрыше участвуют все, кто придёт 21 марта на праздник и спектакль.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457260940%2F58223b4ae4576cefec