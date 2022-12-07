Мурманский областной военкомат информирует родственников участников СВО о возможности отправки почты

В преддверии новогодних и рождественских праздников родственники военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, могут направлять для них свои письма, открытки, а также посылки, через ближайшие отделения «Почты России».

В графе получателя необходимо указывать следующие реквизиты: 103400, город Москва-400, номер воинской части, который можно узнать от самих военнослужащих или в военных комиссариатах по месту призыва, и ФИО получателя.

Военнослужащие из зоны проведения СВО также имеют возможность отправить личные письма домой. Каждый из них будет обеспечен почтовыми конвертами и письменными принадлежностями.

В целях обеспечения пересылки личных писем военнослужащих, выполняющих задачи специальной военной операции, воинские части, в которых они проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи.