Мурманский облдрамтеатр поможет нам окунитесь в атмосферу новогодней сказки

В предпраздничные дни и на каникулах, с 20 декабря по 6 января 2025 года, Мурманский областной драматический театр приглашает мурманчан и гостей города на новогодние праздники, северян ждут три захватывающих представления. (6+)

Спектакль для детей «Хрустальная туфелька Золушки». Как пишет vk.com/murmanculture, участники этого представления погрузятся в мир сказок. Эта чудесная история о Золушке, которая благодаря вере в себя и помощи волшебства находит своё счастье, станет настоящим праздником для юных зрителей и их родителей. Яркие костюмы, увлекательный сюжет и весёлые персонажи подарят незабываемые эмоции и зарядят позитивом на весь год.

Праздничное представление - спектакль для взрослых «Чародеи. С Новым годом!» - это захватывающие приключения, полные необычных персонажей и занимательных сюжетных поворотов. Этот спектакль станет отличной возможностью отвлечься от повседневных забот и погрузиться в волшебный мир театра.

А волшебное действо «В гостях у Дедушки Мороза» - это личная встреча с главным зимним волшебником для маленьких гостей и их родителей. Снегурочка и Снеговик – его помощники уже подготовили сказочные задания: найти волшебный орех, загадать желание на снежинке и увидеть в заснеженном зеркале Деда Мороза…

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457281506%2Ff188aea83e9f3d3ae3