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Мурманская область. Арктика (16+)27.04.23 16:00

Мурманский общепит ищет барменов: кому подойдёт такая профессия и сколько будут платить

Бармены работают в любых заведениях, где есть бар, то есть это может быть и кафе, и ресторан, и ночной клуб. Но если заведение само по себе является баром, то бармен тут становится центральной фигурой и к нему уже предъявляются более серьёзные требования.

Сегодня на hh.ru свыше 5000 вакансий бармена. Впечатляющая цифра, но вполне объяснимая: сфера обслуживания — масштабный рынок и дефицит кадров там не снижается. В этой статье расскажем, как стать барменом, какие качества ценятся в этой профессии, а также перечислим плюсы и минусы работы за барной стойкой.

Кто ищет бармена на работу

Проще всего в Мурманской области устроиться работать барменом в сетевые пиццерии, рестораны с быстрой доставкой еды и напитков, а также в сети гостиниц. Лидерами по числу вакансий и спросу на барменов этой весной в регионе стали «СЮЗИ», ГК «Юность», гостиница «Полярные Зори», «Мираж Синема», Lounge-cafe «Терраса», магазин «DЫМ», фитнес-клуб «NORD GYM», «ШКИПЕР».

Как стать барменом

Для того чтобы работать барменом, не нужно оканчивать профильный вуз, но учиться всё-таки придётся — есть большое количество специализированных курсов и отделений в колледжах, где дают среднее профессиональное образование по барному делу. Бармен должен знать свойства и правила хранения напитков, уметь готовить разные коктейли и напитки, понимать основы товарного учёта и владеть навыками кассового учёта. Это основные требования, которые можно найти в вакансиях для барменов прямо сейчас.

Но, как бы то ни было, никакое обучение не сделает из вас настоящего бармена. Все основные навыки придётся получать «в бою». И это — альтернативный вход в профессию, которым идут многие начинающие бармены. Для начала устраиваются помощником или стажёром, постепенно нарабатывая опыт. Конечно, начинается всё с розлива самых простых напитков, но это позволяет набить руку, набраться уверенности. А дальше уже всё зависит от личного старания и упорства.

Барменами чаще всего приходят работать студенты — ночью работаешь, а днём отсыпаешься, когда нет пар. Кто-то после учёбы уходит из профессии, а кто-то остаётся и становится не просто «наливайкой», а старается что-то сделать в барной культуре. Работа бармена требует большого количества практики. Начиная от того, чтобы не проливать напиток на стойку, и заканчивая пониманием, как делаются коктейли и сочетаются разные напитки.

Доходы барменов

Бармен — это профессия, в которую можно войти без опыта и довольно быстро начать получать неплохие деньги. Уровень дохода напрямую зависит от квалификации и, что не так очевидно, от личных качеств человека. С обаятельным, харизматичным человеком приятнее общаться, к нему хочется заходить снова и снова, а после заказа оставлять чаевые. Как всегда в общепите, чаевые становятся весомой прибавкой к доходу и иногда могут превышать зарплату. Чем интереснее бармен как личность, тем больше он зарабатывает. Говорят, «хороший парень — это ещё не профессия», но в случае с барменами быть хорошим, обаятельным человеком — это уже половина дела. Диапазон зарплат барменов в Мурманской области в апреле 2023 года от 39 190 - 51 724 рублей.

Место работы

Бармены работают в любых заведениях, где есть бар, то есть это может быть и кафе, и ресторан, и ночной клуб. Но если заведение само по себе является баром, то бармен тут становится центральной фигурой и к нему уже предъявляются более серьёзные требования (наглядно на инфографике).

«Мне нравится в работе бармена алхимия, которая происходит, когда ты что-то с чем-то смешиваешь и получаешь новые вкусы, которые кого-то удивят и доставят удовольствие. Второе, что радует, — это гости, с которыми ты общаешься. Если это приятный диалог, то вы можете выслушать друг друга и поднять друг другу настроение. Но эти же гости могут быть и минусом работы, если люди оказываются неадекватными. Ну, и физически угнетает, когда ты по двенадцать часов стоишь на ногах. Порой от усталости уже не можешь общаться даже с хорошими людьми», - делится опытом бармен Никита Нишаткин.

Может сложиться ощущение, что барменом способен стать любой человек без специального образования и навыков — всему можно научиться в процессе. Но на самом деле стать хорошим барменом можно только при наличии определённых качеств:

  • умения понимать и чувствовать людей;
  • выдержки и такта;
  • аккуратности;
  • чёткой координации движений;
  • хорошей памяти;
  • чувства вкуса;
  • правильной речи и, желательно, чувства юмора.

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