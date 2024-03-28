Мурманский общепит начал готовиться к лету: спрос на работников вырос на 70%, поварам и официантам предлагают вахту

Согласно аналитике hh.ru за последний месяц мурманские работодатели разместили более 320 вакансий в сфере общепита, что на 70% больше, чем в начале 2023 года, а также на 83% больше, чем в начале 2022.

Местный бизнес начал увеличивать свои коллективы в преддверии весны и лета, а также увеличения внутреннего туристического потока.

Параллельно росту спроса на новых специалистов в общепите, выросла на мурманском рынке труда и предлагаемая зарплата. Сейчас в общепите Мурманской области в среднем можно заработать до 49,7 тысячи рублей, что на 14,2 тысячи больше, чем в прошлом году, а также на 15,1 тысячи больше, чем в 2022.

Наиболее востребованные специалисты в сфере общепита на данный момент в Мурманской области:

 Повара и кондитеры – 42% вакансий за последние 30 дней от компаний из розницы, гостиничного бизнеса, химического производства, социальных учреждений и даже добывающего сектора. Таким образом, борьба за эти кадры идёт между самыми разными отраслями;

 Администраторы (23% предложений от общего числа);

 Официанты (15% вакансий);

 Уборщики (8% вакансий).

С другой стороны, также добавим, что по сравнению с прошлым годом работодатели нарастили объём вакансий и для других профессий, которые ранее были менее востребованы в общепите. Так, на 113% вырос спрос на менеджеров по туризму, в 2,5 раза увеличилось число вакансий для менеджеров ресторанов, для хостес число вакансий выросло на 100%.

«В борьбе с кадровым дефицитом работодатели из сферы общественного питания и туризма идут на разные меры. Одной из популярных мер стало приглашение на работу иногородних работников (в том числе поваров, официантов, администраторов, кассиров, менеджеров и др.), а также рост числа вакансий по вахте в общепите. Так, мы видим, что работодатели СЗФО и в том числе Мурманской области стали на 17% чаще упоминать в вакансиях сферы общепита варианты поддержки (помощь с переездом, арендой жилья, компенсацию расходов и т.п.) для иногородних кандидатов. А число вакансий по вахте в СЗФО и в том числе в Мурманской области в общепите за год взлетело на 105%. Такую динамику мы видим не часто», – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.