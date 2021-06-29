Мурманский океанариум продолжит работу с соблюдением всех эпидемиологических требований

Деятельность Мурманского океанариума разрешена с соблюдением всех эпидемиологических требований. Соответствующее постановление правительства подписано губернатором Андреем Чибисом.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, представления будут проводиться при соблюдении строгих правил: рассадка посетителей в шахматном порядке из расчёта занятости 50% от количества посадочных мест в зале; установление интервалов между сеансами не менее 30 минут для проведения проветривания и уборки зала с применением дезинфицирующих средств; реализация билетов бесконтактным способом – использование автоматов и мобильных приложений по их продаже и др.