Глава администрации города Мурманска Евгений Никора вчера встретился с журналистами телеканала «Звезда». Встреча прошла в Мурманском океанариуме. Это одна из локаций города, о которых расскажет федеральное СМИ. Прибывшая в столицу Заполярья съёмочная группа производит цикл телевизионных программ под названием «Круиз контроль». Главная цель этого проекта заключается в популяризации культурно-исторических объектов России, а также раскрытии для широкой аудитории традиций и уникальных особенностей регионов страны.

– Очень хорошо, что о городе-герое Мурманске в очередной раз расскажут жителям других областей, – рассказал Евгений Никора. – Мурманск – замечательный город. Мы делаем всё, чтобы он развивался. Постоянно работаем над улучшением инфраструктуры. Стараемся создавать комфортные условия проживания в городе не только для мурманчан, но и для гостей столицы Заполярья. А это, в свою очередь, положительно влияет на развитие туризма. Считаю, что эта сфера для Мурманска очень перспективна. И то, что название нашего города прозвучит в одной из программ телеканала «Звезда», поможет сделать Мурманск ещё более популярным.

Мурманский океанариум стал завершающим местом съёмок журналистов телекомпании «Звезда». Ране уже был отснят видеоматериал о памятнике «Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны» и ледоколе «Ленин» у морского вокзала.