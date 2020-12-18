Мурманский океанариум возобновляет работу

17 декабря вступило в силу постановление правительства Мурманской области, которое разрешает возобновить представления в океанариуме. Представления будут проводиться при соблюдении строгих правил: 50% заполняемость зала с рассадкой в шахматном порядке, 30-минутный интервал между представлениями, регулярная санитарная обработка зала и бесконтактная оплата билетов.

Также новое постановление снимает ограничение на деятельность аттракционов на открытом воздухе при условии соблюдения санитарных правил, сообщает региональное Министерство информационной политики.