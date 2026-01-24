Мурманский оперативный штаб: энергетики прилагают все необходимые усилия, чтобы минимизировать негативные последствия аварии на высоковольтных линиях «Россетей»

Запитаны котельные, насосные, больницы. Жилые дома приходится, к сожалению, отключать для того, чтобы не вызвать перегрузку оставшейся линии, чтобы не остаться вообще без питания.

Как отмечает Мурманский оперативный штаб, в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на высоковольтных линиях «Россетей», электроэнергия в настоящее время есть не во всех домах Мурманска и Североморска даже, если они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Как пояснили в «МОЭСК», это необходимо, чтобы в ограниченных условиях рационально перераспределять мощности и в первую очередь обеспечить электричеством социально значимые учреждения.

«Энергетики прилагают все необходимые усилия, чтобы минимизировать негативные последствия для жителей. Запитаны котельные, насосные, больницы. Жилые дома приходится, к сожалению, отключать для того, чтобы не вызвать перегрузку оставшейся линии, чтобы не остаться вообще без питания. Делаем это вместе с «Россетями», которые доводят до нас резервные мощности, и мы их перераспределяем между жителями города Мурманска. Я уверен, что все вместе мы преодолеем эту неприятную ситуацию и в ближайшее время снова в полной мере начнём пользоваться благами цивилизации», - подчеркнул Алексей Лебедев, главный инженер «МОЭСК».

