Мурманский оперативный штаб сообщает о поддержке северян, переживающим последствия отключения теплоснабжения и электроэнергии, со стороны отелей областного центра

Как сообщает Мурманский оперативный штаб, в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на высоковольтных линиях «Россетей», отели Мурманска объединяются, чтобы оказать поддержку северянам, переживающим отключение теплоснабжения и электроэнергии.

По информации регионального Минтуризма, в конференц-залах отелей «Космос» (ул. Книповича, 17), «Меридиан» (ул. Воровского, 5/23) и «Азимут» (просп. Ленина, 82) организованы места для зарядки телефонов, доступ к кипятку и возможность разогреть еду.

Чтобы получить помощь, достаточно обратиться на стойку администрации любого из отелей-участников и сообщить о своей ситуации.

Семьи с маленькими детьми могут обратиться за временным размещением, чтобы искупать ребёнка, уложить его спать в тепле и комфорте. О наличии такой возможности нужно заранее уточнить в отеле по телефонам:

«Космос» Мурманск отель - +7(815) 228-95-00: Конгресс-отель «Меридиан» - +7(815)228-86-50 и «Азимут» отель Мурманск - +7(815) 255-03-50.

Кроме того, отели предоставляют скидки на еду в своих ресторанах: «Космос» Мурманск отель и «Баренц-бар» - скидка 10%; Конгресс-отель «Меридиан» и ресторан «М-клуб» - скидка 25%; «Азимут» отель Мурманск (ресторан на 2 -ом этаже) - скидка 20%.