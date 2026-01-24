Мурманский оперативный штаб сообщает о временных изменениях в работе медицинских организаций

Мурманский оперативный штаб сообщает, что в связи с аварийной ситуацией, произошедшей на высоковольтных линиях «Россетей», в Мурманской области вводятся временные изменения в работе медицинских организаций.

Как сообщает региональный Минздрав, в связи с отсутствием электричества в филиале Мурманского областного медицинского центра по адресу: г. Мурманск, ул. Маклакова, 48 - обращаться за неотложной помощью необходимо в филиал на улице Карла Маркса, 52.

В связи с отсутствием электричества в филиалах: ул. Лобова, 65; ул. Лобова, 33/2 и Североморское шоссе, 16а - неотложную помощь северяне могут получить в филиале по адресу: г. Мурманск, просп. Героев-североморцев, 37.

В связи с аварией на линиях электроснабжения возможны сбои в работе единого контакт-центра и колл-центров Мурманской областной детской клинической больницы. Для записи на приём и вызова врача на дом надо использовать дополнительные номера: Детская поликлиника №1 - +7 900-943-00-67; Детская поликлиника №4 - + 7 960-022-03-83.

Детская поликлиника №1 (ул. Папанина, 1) закрыта из‑за отсутствия электроэнергии. Все приёмы врачей перенесены в Детскую поликлинику по адресу: ул. Полярные Зори, 36.

Мурманская областная стоматологическая поликлиника дежурный приём и оказание неотложной стоматологической помощи переносит с просп. Героев-североморцев, 56 на просп. Ленина, 78.

Для уточнения информации звоните по телефону регистратуры 457-065.

Временно изменяется расписание приёма врачей. Минздрав Мурманской области настоятельно рекомендует северянам уточнять время записи на приём по телефонам регистратуры: просп. Ленина,78 - 45-70-65; просп. Героев-североморцев,56 - 43-44-51 и ул. Капитана Буркова,17 - 44-66-55.

Детское стоматологическое отделение - 45-04-28;

Отделение в ЗАТО г. Североморск 8(815-37) 46-476;

Отделение в г. Апатиты 8(815-55) 614-58;

Отделение в г. Оленегорске 8(815-52) 572-14;

Отделение в г. Мончегорске 8(815-36) 721-37.