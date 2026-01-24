Мурманский оперативный штаб сообщает о вынужденном изменении маршрутов троллейбусов в областном центре

Мурманский оперативный штаб сообщает, в связи с аварией на высоковольтных линиях «Россетей», что привело к нарушениям в энергоснабжении в Мурманске, АО «Электротранспорт» вынужден изменить маршруты движения троллейбусов.

На сегодняшний день они выглядят так:

№4 - ул. Генерала Щербакова – ул. Шмидта – ул. Академика Книповича – просп. Ленина – ул. Генерала Щербакова;

№6 - ул. Героев Рыбачьего – просп. Ленина – ул. Академика Книповича – ул. Шмидта – ул. Героев Рыбачьего;

№3 - ул. Радищева – ул. Полярные Зори – ул. Радищева;

№10 – маршрут прежний: ул. Героев Рыбачьего – ул. Полярные Зори – ул. Героев Рыбачьего.

Троллейбусным движением охвачен лишь юг и центр города, в Ленинский округ троллейбусы не ходят, чтобы избежать перепадов напряжения.

Автобусы работают на своих маршрутах по обычному расписанию.