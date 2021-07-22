Мурманский оперштаб напоминает: работодателям рекомендовано предоставлять дополнительные дни отдыха работникам, проходящим вакцинацию от коронавируса

Мурманский оперативный штаб напоминает: работодателям Мурманской области рекомендуется предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Рекомендация закреплена в постановлении правительства Мурманской области №385 от 21.06.2021.

На сегодняшний день в регионе работает 31 прививочная бригада, привиты уже более 158 тысяч северян – это почти 46% от плана.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно на портале «Госуслуги» и официальном портале записи на прием к врачу в Мурманской области. Дополнительная информация о вакцинации и формы необходимых для заполнения документов представлены на сайте регионального Минздрава.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, кроме того, с 17 июля открыт мобильный прививочный пункт в Ледовом дворце в Мурманске. Работа организована ежедневно с 10.00 до 21.00. Пациенты принимаются без записи. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.