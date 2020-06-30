Мурманский отель готовится к серьёзной проверке

В отеле «Park Inn by Radisson Полярные Зори» готовятся к приезду строгой комиссии из международной компании «SGS», которая является мировым лидером в сфере инспекционных услуг, экспертизы, испытаний и сертификации.

В мае 2020 года группа компаний «Radisson Hotel Group» объявила о запуске «Radisson Hotels Safety Protoco» (Протокол безопасности отелей «Radisson»). Это новая программа усиленных процедур по дезинфекции и обеспечении чистоты. Программа реализуется в партнерстве с «SGS».

Одним из главных приоритетов отелей «Radisson BLU» и «Park Inn by Radisson» является здоровье, безопасность и защита клиентов, сотрудников и деловых партнеров в условиях пандемии Covid-19. Расширенные протоколы будут применяться с учётом российских нормативных требований и всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Все сотрудники мурманского отеля прошли дополнительные тренинги, а руководство отеля инвестировало уже более 200 тысяч рублей на закупку спецсредств и оборудования.

Отметим, в компании «SGS» работает 94 тысячи сотрудников в более чем 2600 офисах и лабораториях по всему миру. А в Москве первое представительство «SGS» было открыто в далеком 1981 году, ещё во времена СССР.