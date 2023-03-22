Мурманский палтус на овощном жюльене: блюдо Арктической кухни включено в меню государственного обеда

В Грановитой палате Большого Кремлевского дворца состоялся государственный обед от имени Президента России Владимира Путина в честь Его Превосходительства, господина Си Цзиньпина, Председателя Китайской Народной Республики. В меню вошло блюдо Арктической кухни – Мурманский палтус на овощном жюльене.

Согласно поручению Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, цель мероприятий, организуемых в рамках работы с иностранным дипломатическим сообществом, – продвижение ценностей и культуры нашей многонациональной страны, популяризация нематериального наследия русской кухни, кулинарных традиций народов России и уникального продуктового потенциала. С 2019 года партнером и идеологом данного направления выступает автор-методист и руководитель Всероссийского проекта «Гастрономическая карта России», лауреат премии правительства России в области туризма Екатерина Шаповалова.

За эти годы по инициативе Министерства иностранных дел РФ организованы десятки презентаций и информационных кампаний по продвижению арктической кухни, среди них презентации туристического и гастрономического потенциала Мурманской области на площадках МИД России, включение арктической кухни и соответствующей гастрономической продукции в систему обслуживания дипломатического корпуса.

В Мурманской области активно развивается гастрономический туризм. Программу реализует региональный комитет по туризму совместно с федеральным проектом «Гастрономическая карта России».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, сегодня на территории Кольского Заполярья более 40 объектов питания, работающих с арктическим меню, регулярно проходят ярмарки и фестивали, популяризирующие Арктическую кухню как на территории региона, так и за его пределами.

Кроме того, основы приготовления блюд включены в программу областных профильных колледжей.

Напомним, шеф-повара Мурманской области недавно представили блюда Арктической кухни на ХХI Зимних дипломатических играх.