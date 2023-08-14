Мурманский педагог Алла Курдий вошла в число лауреатов всероссийского конкурса профмастерства

Подведены итоги всероссийского конкурса среди педагогических работников, обучающих детей по дополнительным программам в области физической культуры и спорта. В мероприятии приняли участие сотни педагогов из всех уголков страны, Мурманскую область в финале представляли победители регионального этапа конкурса.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в число четырёх лауреатов финала в номинации «Педагог – формула успеха» вошла педагог допобразования центра «Лапландия» Алла Курдий. Алла Андреевна тренирует и наставляет начинающих альпинистов, своему делу она посвятила более 40 лет жизни.

Организаторами конкурса выступили Министерство просвещения и Министерство спорта Российской Федерации.

Фото: https://gov-murman.ru