Мурманский педагог Анастасия Дробот вошла в число финалистов телешоу «Классная тема!»

Завершился отбор участников в финал нового сезона телешоу «Классная тема!». В их числе – учитель истории и обществознания мурманской гимназии №10 Анастасия Дробот.

В этом году на телешоу «Классная тема!» было подано 6720 заявок от педагогов со всей России. Самому молодому участнику 18 лет, а самому взрослому — 76 лет. По словам жюри, с каждым годом выбор полуфиналистов становится всё более сложной задачей — педагоги показывают в видеовизитках высокий уровень мастерства и профессионализма. После длительных обсуждений эксперты отобрали 35 наиболее ярких и оригинальных педагогов.

«Профессию учителя я выбрала осознанно и с 10 по 11 класс готовилась именно к поступлению в педагогический вуз. Одной из причин было то, что мне хотелось по-другому вести уроки, не так, как я иногда это видела. Уже придя на работу в школу, я создала блог, чтобы попасть в широкое сообщество педагогов, быть постоянно с ними в контакте, узнавать о том, как решать разные вопросы, постоянно возникающие в работе с детьми. И ещё делиться тем, что у меня пока что получается неидеально. Также в блоге я рассказываю о том, что живу и работаю на своей малой родине – в Мурманске, обо всех особенностях нашего региона. А ещё – о своих хобби, о том, что педагоги живут не только своей работой и имеют разные интересы, детям есть чему поучиться у нас, помимо общеобразовательных предметов! Педагогика остаётся моей основной деятельностью, блог дополняет её. Выход в финал «Классной темы» очень важен для меня. К тому же, кроме этого мероприятия, теперь я вместе с остальными 34 участниками побываю и на Всероссийском форуме классных руководителей, куда давно стремилась», – рассказала Анастасия Дробот.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, телешоу «Классная тема!» реализуется Министерством просвещения Российской Федерации в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

Фото (личный архив Анастасии ДРОБОТ): https://gov-murman.ru/info/news/551230/#&gid=1&pid=2