Мурманский педагог допобразования Евгения Инкина — в числе финалистов конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям»

Победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» Евгения Инкина представляет Мурманскую область на федеральном этапе конкурса профессионального мастерства.

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, в заочном этапе приняли участие более 520 победителей и призёров из разных регионов страны. Евгения Алексеевна блестяще прошла два тура испытаний, чтобы побороться за победу уже очно с 19 по 23 сентября в Санкт-Петербурге.

«Я всегда знала, что хочу работать с детьми, была учительницей английского языка в школе, потом перешла в центр «Лапландия» — учить юных инженеров техническому английскому языку, помогать им общаться с ребятами из других стран», — говорит Евгения Инкина.

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