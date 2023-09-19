Мурманский педиатрический десант провёл 2667 осмотров детей в Приморске Запорожской области

Восемь врачей из Мурманской области провели 2667 осмотров детей в Приморске Запорожской области. Консультационную и лечебную помощь юным жителям оказали хирург, офтальмолог, психиатр, отоларинголог, акушер-гинеколог, травматолог-ортопед, невролог, аллерголог-иммунолог.

24 ребёнка направлены на стационарное обследование, из них 10 в федеральные российские медицинские центры.

У более 60 детей выявлены первичные заболевания различной степени тяжести.

Мурманский педиатрический десант работал в Приморской ЦРБ с 4 по 15 сентября.

«Наша главная задача оказать помощь юным приморцам, и отрадно, что у многих детей выявлены заболевания на ранней стадии, что позволит не запускать болезнь и начать лечение как можно раньше», – отметила врач педиатр, аллерголог-иммунолог, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, взаимодействие в сфере здравоохранения – один из пунктов соглашения о сотрудничестве Приморского района Запорожской области с правительством Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru