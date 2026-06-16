Мурманский писатель – в числе дипломантов Всероссийского фестиваля «Гринландия»

Подведены итоги песенно-поэтического конкурса «Отчизны верные сыны», который прошёл в рамках фестиваля авторской песни имени Иосифа Кобзона. Конкурс объединил более 3300 участников из 73 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Начинающие авторы и профессиональные литераторы представили песни, стихи и видеоклипы на темы: подвига наших предков в годы Великой Отечественной войны, героизма современных защитников России – участников СВО.

По итогам в числе 222 дипломантов – председатель Мурманского отделения Союза писателей России, поэт и прозаик Илья Виноградов. Мурманчанин представил стихи, написанные после поездок на Донбасс, в номинации «СВОих не бросаем».

Как сообщает vk.com/murmanculture, фестиваль «Гринландия» имени Иосифа Кобзона проходит в Кировской области при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фото (личный архив Ильи ВИНОГРАДОВА): https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288409%2Fwall-139605315_33098