Мурманский писатель Дмитрий Ищенко стал лауреатом Премии правительства РФ в области детской литературы

9 декабря в Москве состоялась первая церемония вручения Премии правительства Российской Федерации в области детской и подростковой литературы. Лауреатом в номинации «Лучшее прозаическое произведение для подростков» стал писатель и журналист Дмитрий Ищенко за книгу «Неудачники» — команда мечты» издательства «КомпасГид».

Церемония награждения прошла в Доме правительства в Москве, где были отмечены лучшие писатели, поэты и иллюстраторы в шести номинациях. Премия Правительства РФ учреждена для поддержки современных авторов, создающих качественную литературу для детей и подростков.

Повесть «Неудачники» — команда мечты» рассказывает историю двенадцатилетнего Пети, который вместе с одноклассниками пытается собрать команду по русскому хоккею в заброшенном посёлке на берегу холодного океана. Ребятам предстоит преодолеть множество трудностей — от отсутствия формы до неумения стоять на коньках. Помощь в их стремлении к победе оказывает загадочный дневник XIX века, который случайно попадает им в руки.

Познакомиться с произведением «Неудачники» — команда мечты» можно в библиотеках нашего региона, а также в электронной библиотеке «Литрес» по читательскому билету. С другими работами Дмитрия Ищенко — в электронной библиотеке «Кольский Север» по ссылке: http://kolanord.ru/index.php/autors/i/ischenko-dv

Как сообщает региональное Министерство культуры, Дмитрий Ищенко родился в городе Апатиты Мурманской области. Северянин долгое время жил в Мурманске, работал журналистом, сценаристом и режиссёром документальных фильмов. Его творчество неоднократно получало признание. Так, повесть «Териберка» входила в шорт-лист премии имени И.П. Белкина, а «В поисках мальчишеского бога» получила премию имени В.П. Крапивина в номинации «Выбор детского жюри».

Напомним, что поддержка современного искусства, в том числе литературного творчества местных авторов, остаётся важным направлением реализации губернаторского плана «На Севере — Жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558464/#&gid=1&pid=1