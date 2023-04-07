Мурманский писатель Илья Виноградов представит наш регион на крупных литературных форумах в Красноярске и Челябинске

Мурманский писатель, председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов станет участником одних из крупнейших литературных событий страны – Международного форума «Литературный диалог по-русски» в Красноярске, а также Всероссийской конференция по литературно-творческой педагогике и Всероссийского форума молодых писателей в Челябинске.

Красноярский форум «Литературный диалог по-русски» проходит с 7 по 13 апреля при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его организуют уже несколько лет. Форум собирает ведущих литераторов страны и ряда зарубежных государств. В течение недели в Красноярском крае проходят десятки выступлений в школах, вузах и на крупных культурных площадках, круглые столы, обсуждения и концерты.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, форум и конференция в Челябинске проходят уже 14 лет, собирая начинающих авторов и организаторов литературных образовательных проектов из разных регионов России. В течение нескольких дней проходят обучающие семинары и обсуждения литературного процесса в стране. В этом году мероприятия состоятся с 14 по 17 апреля.

На форумы северянин приглашён в качестве эксперта и ведущего творческих семинаров, в том числе будет представлять мурманские литературные проекты, такие как первая в стране Арктическая литературная премия им. В.С. Маслова, учрежденная губернатором Мурманской области и Союзом писателей России, и литературный фестиваль «Капитан Грэй», проводящийся при поддержки областного правительства.

Фото: https://gov-murman.ru