Мурманский писатель Илья Виноградов в составе делегации российских литераторов принял участие в проекте «Книжная полка русской литературы» на Кубе

Председатель мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов вошел в состав делегации российских литераторов, принявших участие в мероприятиях на Кубе. Визит состоялся в рамках проекта «Книжная полка русской литературы».

Участники делегации обсудили с кубинскими коллегами издание антологии современной поэзии с оригиналами и переводами стихотворений на двух языках – русском и кубинском испанском. Планируется, что в сборник войдут произведения не менее 40 поэтов двух стран. Как отметили литераторы, это станет первой подобной книгой за последние годы.

Проект «Книжная полка русской литературы», который призван познакомить страны-партнеры РФ с современной российской литературой, начат три года назад и уже успешно зарекомендовал себя в Индии. На Кубе он прошел впервые при поддержке МИД РФ, Посольства РФ в Республике Куба и Представительства Россотрудничества в Гаване.

Делегация Союза писателей России в составе Ильи Виноградова из Мурманска, Александра Пономарева и Олега Шухарта из Липецка, Натальи Шухно из Москвы провела встречу с президентом UNEAC (Союз писателей и художников Кубы) Мартой Бонет де ла Круз и её коллегами. Они рассказали о деятельности Союза писателей России, обсудили культурное взаимодействие и наметили совместные планы по творческому сотрудничеству и выпуску книг.

Также российские литераторы выступили перед кубинскими писателями и переводчиками, студентами и учащимися школы при российском посольстве, журналистами. В ходе встречи обсудили роль художественной литературы в современном мире и важность взаимного знакомства читателей с литературным творчеством России и Кубы. Особой интерес кубинцев вызвала презентация Ильи Виноградова о визите Фиделя Кастро в Мурманск в 1963 году.

Делегаты привезли и подарили более 150 изданий на русском языке: книги современных российских писателей, известные литературные журналы и детские издания. Кубинским коллегам представили широкий спектр мероприятий Союза писателей России – форумы, фестивали, образовательные программы, а также документальный проект «ЖЗЛ», созданный на основе легендарной книжной серии в видеоформате.

Напомним, что одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — Жить!» является поддержка и развитие современного искусства в регионе, в том числе литературного творчества местных писателей и поэтов. В рамках этого направления региональное отделение Союза писателей России получает поддержку от правительства Мурманской области в форме субсидии для популяризации и сохранения культурного и исторического наследия Русской Арктики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556482/#&gid=1&pid=2