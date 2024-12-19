Мурманский писатель выступил экспертом главной в стране литературной премии «Слово»

В Москве подвели итоги первого сезона главной литературной премии страны – национальной премии «Слово». Учредителями премии выступили Союз писателей России и Российский книжный союз при поддержке администрации Президента РФ, Государственной Думы и Президентского фонда культурных инициатив, а претендентами – более 3 тысяч человек из 87 регионов России и 13 зарубежных стран.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, национальная литературная премия «Слово» ориентируется на авторов, чьи произведения обладают высоким художественным уровнем, отвечают на вызовы времени, утверждают высокие смыслы и традиционные духовно-нравственные ценности отечественной литературы и общественной жизни. «Слово» – важный шаг к объединению профессионального сообщества и созданию единого литературного процесса в России, в основе которого лежит любовь к родной земле, уважение к классической отечественной традиции и поиск возможностей её плодотворного развития.

В числе экспертов, оценивавших работы претендентов в номинациях поэзии и переводов, был и мурманчанин, председатель областного отделения Союза писателей России Илья Виноградов. Среди лауреатов, преимущественно, известные и заслуженные литераторы, но есть и открытия. Ознакомиться с «коротким списком» премии можно по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/