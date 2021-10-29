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Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 15:00

Мурманский пловец стал бронзовым призером на этапе Кубка мира по плаванию

С 28 по 30 октября в Казани проходит 4-й этап Кубка мира по плаванию. На дистанции 100 метров баттерфляем уроженец Мурманской области Павел Самусенко стал бронзовым призёром. Северянка Елизавета Прохорова на дистанции 100 метров комплексным плаванием стала пятой с лучшим личным результатом.

Кубок Мира по плаванию проводится Международной федерацией водных видов спорта (FINA) с 1988 года. Соревнования делятся на этапы, которые проходят по всему миру. В этом году проходят 4 этапа: в Берлине, Будапеште, Дохе и Казани. Этап этого года в Казани включен в перечень соревнований для выполнения нормативов ФИНА «А» и «В» для участия в Чемпионате Мира (25 м) в Абу-Даби, который состоится 16-21 декабря 2021 года.

Как сообщает региональное Министерство спорта, Павел Самусенко родился в 2001 году. Начинал плавать в Полярных Зорях под руководством тренера Оксаны Заднепровской. С 2018 года защищает честь комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мурманска под руководством Екатерины Лебедик. Спортсмену присвоено звание  мастера спорта, он является победителем и призером Первенства Европы, Первенства Мира 2019 года, призером Чемпионата России 2020-2021 года. В настоящее время – в основном составе сборной команды России.

Елизавета Прохорова родилась в 2007 году. Спортсменка также обладает званием мастера спорта. Победительница всероссийских соревнований «Весёлый дельфин» 2019 года, всероссийских соревнований «Резерв России» 2019 года, победитель и призер Первенства России 2021 года.

 

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