Мурманский поэт – эксперт одного из крупнейших литературных фестивалей России

Председатель областного отделения Союза писателей России Илья Виноградов впервые станет экспертом «ЛевитовФЕСТа», который пройдёт в Липецке с 19 по 21 августа.

«ЛевитовФЕСТ» и премия имени Александра Левитова проводятся второй год, но уже сейчас являются одними из самых крупных и популярных литературных событий страны. Его основателем и руководителем стала прозаик и поэт Анна Харланова. В этом году конкурс собрал более тысячи заявок из 64 регионов России и 15 зарубежных стран.

Как сообщает vk.com/murmanculture, программа фестиваля включает в себя обучающие семинары, лекции, круглые столы, выступления и презентации книг членов жюри и участников фестиваля. Мероприятие будет способствовать укреплению межрегиональных связей, популяризации творчества Александра Левитова, известного писателя-народника XIX века, а также сохранению русского языка, исторической памяти и развитию культуры.

Мурманчанин Илья Виноградов приглашён ведущим на семинар поэзии, также он станет участником выступлений и других мероприятий фестиваля. В прошлом году участником фестиваля и шорт-листа премии Левитова стал мурманский писатель Дмитрий Коржов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262527%2Fwall-139605315_19650