Мурманский поэт Илья Виноградов стал лауреатом первой степени на международном фестивале «Муза Новороссии» в ЛНР

Председатель Мурманского отделения Союза писателей России Илья Виноградов занял первое место в конкурсе Международного фестиваля «Муза Новороссии», который прошел в Краснодоне Луганской Народной Республики. Северянин стал победителем в номинации «Пейзажная и любовная лирика», а его стихи вошли в итоговый альманах фестиваля «Война под небесами».

На конкурс было подано порядка 250 заявок из более чем 50 регионов России, а также Казахстана и Республики Беларусь. Финальные мероприятия фестиваля прошли в Краснодоне, где состоялись выступления лауреатов, концерты, круглые столы и церемония награждения победителей.

Илья Виноградов представил участникам и гостям литературные проекты Кольского Заполярья: форум-фестиваль «Капитан Грэй» и литературную арктическую премию имени Виталия Маслова. Кроме того, он передал в дар библиотекам Краснодона и Луганска книги мурманской писательской организации, а также провел творческие встречи в молодежной библиотеке и аграрной академии Луганска.

Этот успех стал еще одним шагом в развитии литературного взаимодействия между Мурманской областью и новыми территориями России. Так, в этом году впервые в форуме-фестивале «Капитан Грэй» приняла участие большая делегация писателей со всех новых регионов страны.

Напомним, одной из ключевых задач губернаторского плана «На Севере — жить!» является поддержка современного искусства в регионе, включая литературное творчество местных писателей и поэтов. В рамках этого направления региональное отделение Союза писателей России ежегодно получает поддержку в виде субсидии от правительства Мурманской области. Среди поддержанных проектов — выпуск литературных альманахов, проведение поэтических фестивалей и творческих встреч с читателями во всех муниципалитетах региона.

Как отмечает Министерство культуры Мурманской области, фестиваль «Муза Новороссии» проходит уже 12 лет и является одним из крупнейших литературных мероприятий на новых территориях. В этом году в нем приняли участие около 100 писателей со всей России, включая представителей Сахалина, Забайкалья, Хакасии, Урала и других регионов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558547/#&gid=1&pid=3