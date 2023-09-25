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Мурманская область. Арктика (16+)25.09.23 13:35

«Мурманский порт - глазами молодых художников» - такое название получил новый арт-проект, который прошёл в Мурманске

Он объединил студентов и творческую молодёжь заполярного края, а его организатором выступил Мурманский арктический университет при партнёрском участии АО «Мурманский морской торговый порт».

«Мы очень рады, что благодаря этому проекту наше предприятие вновь стало источником вдохновения для людей творчества. Для многих поколений мурманчан он был и остёется особым местом – не только работы, но и в более широком смысле – той точкой, с которой связаны судьбы многих людей, которые любят порт, бережно относятся к нему, и эти чувства нашли свое отражение в работах участников пленэра», - сказала начальник службы по социальным вопросам и коммуникациям АО «ММТП» Галина Чадаева.

На протяжении нескольких дней молодые художники работали в рамках проекта. Они посетили несколько локаций, откуда открываются виды города и порта: побывали у памятника защитникам Заполярья, на смотровой площадке на улице Кильдинской, ездили на Абрам-Мыс и писали этюды на причале №12 Мурманского морского торгового порта. Как отметили эксперты, несмотря на суровую северную погоду, которая стояла в эти дни, все работы получились яркими и тёплыми. Причём они были выполнены в самых разных техниках – молодые художники запечатлели порт и город в графике, пастели, акварельных красках и масле.

«Я хочу поблагодарить администрацию Мурманского морского торгового порта и Мурманского арктического университета за то, что удалось реализовать такой проект арктического пленэра. В картинах всех без исключения участников есть интересные образы. Они смогли увидеть работу порта изнутри, проникнуться его духом и познакомиться с людьми, которые трудятся в порту», - сказал эксперт проекта «Мурманский порт - глазами молодых художников», заслуженный художник Российской Федерации, член Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО Виталий Бубенцов.

Итогом пленэра станет выставка картин, созданных в его рамках. Планируется, что она пройдёт в мурманском «Контейнер-холле», а после – в том числе, по просьбе докеров, которые видели, как трудились художники и были впечатлены результатами их труда, работы художников будут экспонироваться в музее Мурманского морского торгового порта.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253444%2Fwall-149919532_3438

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