Мурманский предприниматель стала одним из победителей конкурса «Культурный код России»

С 11 января по 1 мая текущего года маркетплейс «Wildberries» получил около 500 заявок из 47 регионов на конкурс «Культурный код России» для производителей, продвигающих свой регион и использующих дизайн-код в своих товарах.

Одним из 10 победителей стала Юлия Приказчикова, индивидуальный предприниматель и создатель настольной игры «Расскажи историю» – карты историй на основе устных народных преданий. В игре использована научная разработка по традиционным жанрам устной народной прозы в создании настольной игры для передачи традиционных ценностей молодёжи. Иллюстрации карт отрисованы в палитре Кольского Севера, содержат изображения материальной культуры саамов и поморов.

«Благодаря поддержке регионального Центра кластерного развития удалось выйти на новый уровень сбыта своей игры через маркетплейс. Не ожидала, что стану одним из победителей конкурса «Культурный код России», приятный оказался сюрприз», – поделилась индивидуальный предприниматель Юлия Приказчикова.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров осуществляется Центром кластерного развития Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Узнать о том, как стать участником кластера, а также ознакомиться с услугами Центра можно на сайте регионального Центра кластерного развития. Кроме того, обратиться за консультацией менеджера Центра возможно по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru