Мурманский проект «Чистый Север – работа каждого» вошёл в пятерку лучших региональных управленческих практик

Представленный губернатором Андреем Чибисом проект «Чистый Север – работа каждого» вошёл в ТОП-5 региональных управленческих практик. Рейтинг сформирован на основе оценок Экспертного института социальных исследований.

При анализе управленческих практик глав регионов учитываются охват проекта, результат для граждан и уровень их вовлеченности, эффективность затрат, технологичность решения и другие критерии.

«Проект по временному трудоустройству получил большой отклик среди жителей региона. Поэтому, напомню, что с 1 октября мы решили сделать его постоянным. Рад, что наши инициативы оценивают на федеральном уровне, и они попадают в перечень лучших региональных практик», – отметил Андрей Чибис.

Реализация проекта «Чистый Север – работа каждого» по благоустройству и уборке территорий муниципалитетов продолжит положительный опыт проведения временных общественно полезных работ в летний период. Ожидается, что до конца года будут привлечены 688 несовершеннолетних и безработных граждан.

Вознаграждение (заработная плата) за участие в таких работах устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время. Из резервного фонда Мурманской области на реализацию проекта будет выделено 15,2 млн рублей. Проект планируется продлить и на 2021 год.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в летний период 2020 года на временные общественно полезные работы было привлечено 2348 жителей Мурманской области.