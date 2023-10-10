Мурманский прокат велосипедов и самокатов прощается с пользователями до следующего сезона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, с 9 октября подрядные организации ограничили доступ к прокату велосипедов и самокатов – электронные системы бронирования отключены. Это связано с ухудшением погодных условий и обеспечением безопасности для тех, кто выбирает для передвижения по городу двухколесный транспорт.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в ближайшее время станции проката велосипедов будут демонтированы и убраны на склад.

В столице Кольского Заполярья работали 30 станций проката, организованные Центром городского развития совместно с компаниями.

В сезоне 2023 года средства индивидуальной мобильности брали в аренду почти 57 тысяч раз. Среднее время аренды в летние месяцы составило 15 минут. Чаще всего развлекательный транспорт был востребован по пятницам, субботам и воскресеньям.