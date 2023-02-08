Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оказывает всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям

Подведены итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области в 2022 году. В рамках нацпроекта Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оказывал всестороннюю поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельности (до 3-х лет), самозанятым гражданам и физическим лицам, которые только планируют начать своё дело.

Одним из направлений, которое смело можно назвать «первым шагом к успешному бизнесу», является программа получения статуса резидента бизнес-инкубатора и получение имущественной поддержки.

Имущественная поддержка осуществляется путём предоставления нежилых помещений под офис на льготных условиях на площадках ГОБУ МРИБИ в Мурманске и Апатитах.

Статус резидента бизнес-инкубатора позволяет произвести ощутимую экономию на аренде офисного помещения, его ремонте, закупке оборудования, обеспечении помещения связью и выходом в интернет. Сумма поддержки составляет 80% от рыночной стоимости аренды помещения.

Для ведения предпринимательской деятельности ГОБУ МРИБИ также оказывает консультационные, бухгалтерские и юридические услуги, проводит регистрацию бизнеса. Все услуги предоставляются резидентам бизнес-инкубатора на безвозмездной основе, что сокращает издержки на создание и развитие собственного бизнеса на первоначальной стадии его становления.

Стать резидентом бизнес-инкубатора возможно только на конкурсной основе. В 2022 году статус резидента ГОБУ МРИБИ был предоставлен 46 субъектам МСП и восьми физическим лицам в статусе «самозанятых». При этом количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 81, а объем выпуска продукции за 2022 год достиг 90,601 млн руб. Предоставление имущественной поддержки в данной форме способствовало регистрации в 2022 году трех индивидуальных предпринимателей, семь обществ с ограниченной ответственностью, а также два физических лиц в статусе «самозанятого».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, среди ярких и успешных проектов действующих резидентов и выпускников ГОБУ МРИБИ можно назвать:

ООО «НОРДВЕЛЛ-ТУР» – выпускник бизнес-инкубатора с проектом в сфере туризма, которым организовано более 2000 туристских программ. Молодая, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги на территории Кольского полуострова, на сегодняшний день заслужила доверие крупных федеральных туроператоров. Является первой компанией, открывшей с 2021 года крабовое сафари в Кольском Заполярье. На сегодняшний день обслуживают как российские, так и зарубежные туристические группы. Спектр предлагаемых услуг растёт, компания успешно развивается.

ООО «Полар Стар», генеральный директор Пурлицис Елена Леонидовна – компания получила статус резидента ГОБУ МРИБИ в 2022 году, проект также направлен на организацию туров по Мурманской области. За 2022 год разработано и протестировано 7 новых маршрутов и экскурсионных программ.

ООО «Экстракты Цветов» в статусе резидента ГОБУ МРИБИ с 2021 года. Проект направлен на разработку новых способов извлечения полезных веществ из растительного материала с использованием нового поколения экологически чистых растворителей. Использование нового типа растворителей позволяет более полно выделять полезные вещества из растений, увеличивая выход целевого продукта более чем в 2 раза по сравнению с традиционными способами. На текущий момент проект успешно развивается и с 30 декабря 2022 года компания запустила в продажу первый инновационный косметический универсальный крем «Цветъявр».

ООО «ГОСТОРГ» – резидент ГОБУ МРИБИ с 2020 года. Компания занимается выведением бизнесов на маркетплейсы «под ключ».

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