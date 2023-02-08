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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.23 12:30

Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оказывает всестороннюю поддержку начинающим предпринимателям

Подведены итоги реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Мурманской области в 2022 году. В рамках нацпроекта Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор оказывал всестороннюю поддержку предпринимателям на ранней стадии их деятельности (до 3-х лет), самозанятым гражданам и физическим лицам, которые только планируют начать своё дело.

Одним из направлений, которое смело можно назвать «первым шагом к успешному бизнесу», является программа получения статуса резидента бизнес-инкубатора и получение имущественной поддержки.

Имущественная поддержка осуществляется путём предоставления нежилых помещений под офис на льготных условиях на площадках ГОБУ МРИБИ в Мурманске и Апатитах.

Статус резидента бизнес-инкубатора позволяет произвести ощутимую экономию на аренде офисного помещения, его ремонте, закупке оборудования, обеспечении помещения связью и выходом в интернет. Сумма поддержки составляет 80% от рыночной стоимости аренды помещения.

Для ведения предпринимательской деятельности ГОБУ МРИБИ также оказывает консультационные, бухгалтерские и юридические услуги, проводит регистрацию бизнеса. Все услуги предоставляются резидентам бизнес-инкубатора на безвозмездной основе, что сокращает издержки на создание и развитие собственного бизнеса на первоначальной стадии его становления.

Стать резидентом бизнес-инкубатора возможно только на конкурсной основе. В 2022 году статус резидента ГОБУ МРИБИ был предоставлен 46 субъектам МСП и восьми физическим лицам в статусе «самозанятых». При этом количество рабочих мест, созданных резидентами, составило 81, а объем выпуска продукции за 2022 год достиг 90,601 млн руб. Предоставление имущественной поддержки в данной форме способствовало регистрации в 2022 году трех индивидуальных предпринимателей, семь обществ с ограниченной ответственностью, а также два физических лиц в статусе «самозанятого».

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, среди ярких и успешных проектов действующих резидентов и выпускников ГОБУ МРИБИ можно назвать:

ООО «НОРДВЕЛЛ-ТУР» – выпускник бизнес-инкубатора с проектом в сфере туризма, которым организовано более 2000 туристских программ. Молодая, динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги на территории Кольского полуострова, на сегодняшний день заслужила доверие крупных федеральных туроператоров. Является первой компанией, открывшей с 2021 года крабовое сафари в Кольском Заполярье. На сегодняшний день обслуживают как российские, так и зарубежные туристические группы. Спектр предлагаемых услуг растёт, компания успешно развивается.

ООО «Полар Стар», генеральный директор Пурлицис Елена Леонидовна – компания получила статус резидента ГОБУ МРИБИ в 2022 году, проект также направлен на организацию туров по Мурманской области. За 2022 год разработано и протестировано 7 новых маршрутов и экскурсионных программ.

ООО «Экстракты Цветов» в статусе резидента ГОБУ МРИБИ с 2021 года. Проект направлен на разработку новых способов извлечения полезных веществ из растительного материала с использованием нового поколения экологически чистых растворителей. Использование нового типа растворителей позволяет более полно выделять полезные вещества из растений, увеличивая выход целевого продукта более чем в 2 раза по сравнению с традиционными способами. На текущий момент проект успешно развивается и с 30 декабря 2022 года компания запустила в продажу первый инновационный косметический универсальный крем «Цветъявр».

ООО «ГОСТОРГ» – резидент ГОБУ МРИБИ с 2020 года. Компания занимается выведением бизнесов на маркетплейсы «под ключ».

Реализуя свой проект «Обучение созданию магазина на Wildberries без персонального менеджера», специалисты компании провели более десяти выездных семинаров для предприятий, обучили более 50 человек тому, как поймать идею, найти продаваемую нишу, как работать с поставщиками, погрузили в ценообразование товаров, показали все необходимые этапы грамотного построения онлайн-бизнеса на торговой площадке Wildberries.

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