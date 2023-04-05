Мурманский регоператор держит на контроле ситуацию с застрявшим мусоровозом в Пояконде

Сложные погодные условия, а именно обилие снега и недостаточная расчистка автомобильной дороги, стали причиной нештатной ситуации с мусоровозом в окрестностях села Пояконда под Кандалакшей.

Большегрузная техника провалилась в глубокий снег и опасно накренилась. Чтобы разблокировать дорогу, сотрудникам мусоровывозящей компании необходимо выгрузить скопившийся мусор, вытащить мусоровоз на твёрдую поверхность и отбуксировать его к месту ремонта.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», это не первый подобный случай – непростые климатические условия Крайнего севера периодически вносят коррективы в работу регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области. Специалисты характеризуют происшествие как относительно сложное. Если бы мусоровоз перевернулся, времени на ликвидацию последствий потребовалось бы больше.

Фото предоставлено Мурманским филиалом АО «Ситиматик».