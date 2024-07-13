Мурманский регоператор начал сотрудничество с фондом «Защитники Отечества»

В Мурманске состоится первый приём граждан в рамках совместной работы, проводимой региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами – Мурманским филиалом АО «Ситиматик» и филиалом фонда «Защитники Отечества» в Заполярье. В настоящее время готовится к подписанию соглашение, которое подразумевает взаимодействие организаций по вопросам, связанным с оказанием услуги по обращению с ТКО участникам специальной военной операции и членам их семей.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», обращение с ТКО является коммунальной услугой и в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчет, если предоставят подтверждающие документы. При проведении перерасчета учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчётом может собственник или наниматель жилого помещения, либо доверенное лицо. Необходимые формы в электронном виде размещены на официальном сайте Мурманского филиала АО «Ситиматик» (51.citymatic.ru) в разделе «Документы».

Перерасчёт осуществляется за период, указанный в заявлении, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении полугода период временного отсутствия продолжается, то необходимо повторно направить заявление с приложением документа, подтверждающего продолжительность этого периода (военнослужащим необходимо предоставить справку о прохождении военной службы за пределами Мурманской области с указанием периода).

Также в соответствии с п. 2 ст. 9.1 федерального закона от 14.03.2022 №58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, от начисления пеней освобождаются граждане, проходящие военную службу в Вооружённых Силах Российской Федерации по контракту, при условии их участия в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и Запорожской области – на период их участия в специальной военной операции.

Фото: https://gov-murman.ru