Мурманский регоператор начал замену контейнеров в Кировске и Апатитах

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) — Мурманский филиал АО «Ситиматик» — продолжает плановое обновление контейнерного парка Заполярья. В июле 2026 года стартовала установка новых баков сразу в двух муниципалитетах — Кировске и Апатитах.

Для нужд этих городов ранее было закуплено и доставлено 105 евроконтейнеров объёмом 1,1 куб. метров. Они предназначены для контейнерных площадок общего пользования. Новые ёмкости размещают взамен вышедших из строя баков, в том числе пострадавших от возгораний. Кроме того, замена проводится на площадках, где из‑за регулярного переполнения существенно возрастает нагрузка на мусоровывозящую компанию. Это позволит снизить риски аварийных ситуаций и улучшить санитарное состояние территорий.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в настоящее время новые баки планируется установить по 54 адресам в Апатитах и примерно по 10 адресам в Кировске. В процессе заявки на установку будут корректироваться. Ранее евроконтейнеры уже обновили в Мурманске, жилом районе Росляково, Мончегорске и Кандалакше.

Согласно действующему законодательству, приобретать контейнеры и бункеры для установки в местах накопления ТКО могут собственники земельных участков, органы местного самоуправления, управляющие компании, потребители услуги и сам региональный оператор. При этом расходы на приобретение и содержание контейнеров не могут превышать 1% от необходимой валовой выручки регоператора на очередной период регулирования.

Установке контейнеров в Заполярье, как правило, предшествуют работы по дооборудованию инфраструктуры. Далеко не все контейнерные площадки в Мурманской области на сегодняшний день отвечают современным требованиям — в частности, они должны учитывать габариты используемых баков. По закону ответственность за обустройство таких участков несут собственники земель, на которых расположены места для складирования отходов, а также муниципальные власти.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».