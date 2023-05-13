Мурманский регоператор напоминает о правилах обращения с автомобильными покрышками

13 мая в Мурманске и во многих муниципалитетах пройдут традиционные субботники. По опыту прошлых лет, часто у северян возникают вопросы о том, что делать со старыми автомобильными покрышками, скопившимися в местах складирования твёрдых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Как сообщают специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик», зачастую нет возможности установить личность злоумышленника, который в нарушение действующего законодательства оставляет такие отходы на контейнерной площадке. При этом их захламление создаёт сложности для работы регионального оператора, не говоря об экологическом ущербе – автомобильные покрышки относятся к отходам IV класса опасности.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает о том, что старые шины необходимо либо оставлять в магазинах или мастерских, где были приобретены/установлены новые покрышки, либо обратиться на предприятие, которое имеет государственную лицензию на утилизацию данного типа отходов.

о информации регионального Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства, в Мурманске отработанные автомобильные покрышки (на платной основе) от населения принимает ООО «Мурманский региональный центр комплексной утилизации». На сайте организации указаны адреса приёма вторсырья: ул. Подгорная, напротив АЗС «Лукойл», а также ул. Домостроительная, 16, перед зданием компании «ПЭК».

В то же время единственным предприятием, которое занимается глубокой переработкой такого вида отходов в Мурманской области, является «Экотехнопарк». Он сотрудничает исключительно с организациями и изготавливает из резиновой крошки амортизирующую плитку для детских и спортивных площадок.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».