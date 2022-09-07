Мурманский регоператор напоминает о правилах утилизации батареек

По статистике, порядка 10% обращений в адрес регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в социальной сети «ВКонтакте» касаются утилизации батареек, аккумуляторов, ртутных градусников и энергосберегающих ламп.

Регоператор напоминает, что эти предметы запрещается утилизировать вместе с обычным мусором – в противном случае такие отходы могут нанести вред окружающей среде. С высокой долей вероятности батарейка, попавшая в мусорный пакет и доставленная на территорию «Экотехнопарка» в Междуречье, из-за своего размера успешно минует конвейерную ленту и отправится на территорию полигона ТКО, где будет разлагаться не один десяток лет, выделяя вредные вещества.

Снизить риск для экологии Мурманской области возможно, прибегнув к несложным действиям. Для начала важно взять за правило откладывать отработавшие батарейки, определив для них какую-либо безопасную ёмкость в доме, чтобы затем сдать их. Избавляться от таких отходов можно и сразу: боксы для приема старых батареек на постоянной основе функционируют в Мурманске в здании Министерства природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области (Кольский проспект, 1), в помещении АНО ЦЭИ «Чистая Арктика» (ул. Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж), а также в центре управления регионом (ул. Софьи Перовской, 5). Кроме того, старые батарейки можно сдать в магазинах «Лента» и «М.Видео».

Дважды в год региональное Минприроды проводит акции по сбору батареек среди обучающихся общеобразовательных учреждений – осенью и весной. Ближайшая состоится уже в октябре. Что касается других видов отходов, то для их правильной утилизации следует обращаться в специализированные организации. В областном центре есть несколько пунктов приёма опасных отходов.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».