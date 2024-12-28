Мурманский регоператор напоминает об экологичном обращении с новогодними елями

Приближается всеми любимый праздник Новый год, ключевой атрибут которого – пушистая ёлка. Одинаково важно как выбрать подходящее дерево для встречи наступающего праздника, так и позаботиться о его грамотной и беспроблемной утилизации, считают в пресс-службе Мурманского филиала АО «Ситиматик».

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области напоминает о том, что ставшие ненужными деревья необходимо оставлять рядом с баками на площадках для крупногабаритных отходов. Их размещение в контейнерах для ТКО способно привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования отходов в кузове, а также создать сложности с выбросом другого мусора, из-за чего на площадках может образоваться переполнение. Искусственные деревья следует выбрасывать как обычный мусор, поскольку переработка таких материалов ещё не налажена. В целом «неживую» ель рекомендуется эксплуатировать как можно дольше и чинить, если она сломалась.

Более шести лет Мурманский филиал АО «Ситиматик» использует бывшие в употреблении еловые деревья для нужд энергетики «Экотехнопарка» в Междуречье – предприятия, возведенного в рамках концессионного соглашения с региональным правительством. Большая часть елей, собранных в северной технологической зоне Мурманской области, пройдёт через специальный измельчитель, после чего отходы применят в качестве топлива для котельной. Ветки деревьев пригодятся и в работе орнитологической службы – специалисты заберут их для нужд хищных птиц, постоянно проживающих на территории предприятия. Чтобы обеспечить не только беспрепятственный вывоз хвойных на переработку в Междуречье, но и их дальнейшее безопасное использование, важно снять с елей мишуру, игрушки, веревки и прочие материалы.