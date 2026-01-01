Мурманчанам некогда скучать в новогодние праздничные дниПредновогодние и новогодние радости в областном центре
Мурманская область. Арктика (16+)01.01.26 18:00

Мурманский регоператор напоминает об экологичном обращении с новогодними елями

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» напоминает о том, что ставшие ненужными новогодние ёлочки необходимо оставлять рядом с баками на площадках для крупногабаритных отходов.

Их размещение в контейнерах для ТКО способно привести к поломкам мусоровывозящей техники в процессе прессования отходов в кузове, а также создать сложности с выбросом другого мусора, из-за чего на площадках может образоваться переполнение.

Искусственные деревья следует выбрасывать как обычный мусор, поскольку переработка таких материалов ещё не налажена. В целом «неживую» ель рекомендуется эксплуатировать как можно дольше и чинить, если она сломалась.

Более семи лет Мурманский филиал АО «Ситиматик» использует бывшие в употреблении еловые деревья для нужд энергетики «Экотехнопарка» в Междуречье – предприятия, возведенного в рамках концессионного соглашения с региональным правительством. Большая часть елей пройдёт через специальный измельчитель, после чего отходы применят в качестве топлива для котельной. Ветки деревьев пригодятся и в работе орнитологической службы – специалисты заберут их для нужд хищных птиц, постоянно проживающих на территории предприятия.

Чтобы обеспечить не только беспрепятственный вывоз хвойных на переработку в Междуречье, но и их дальнейшее безопасное использование, важно снять с елей мишуру, игрушки, верёвки и прочие материалы. По многолетнему опыту, последние новогодние ёлки поступают в «Экотехнопарк» в разгар весны и здесь каждый решает для себя, как долго новогодняя красавица будет украшать жилище.

 

 

Фото предоставила пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик».

