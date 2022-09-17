Мурманский регоператор обеспечит вывоз отходов из удаленных районов области

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области – Мурманский филиал АО «Ситиматик» приступил к работам по вывозу мусора из труднодоступных населенных пунктов Кольского полуострова – в частности, с территорий поселка Вайда-Губа в Печенгском округе и поселка Дальние Зеленцы в Кольском районе.

Обследование посёлков проводилось в 2021 году. Эти направления являются непригодными для проезда мусоровывозящей техники, на большей части пути они представляют собой крутые каменистые и грунтовые спуски, подъёмы с ямами и самодельными деревянными мостами, не способными выдержать проезд тяжелого спецтранспорта. По сути, здесь нет подъездных путей в привычном смысле этого слова. Чтобы обеспечить вывоз скопившегося мусора, было решено привлечь автотранспорт повышенной проходимости и меньшей грузоподъёмности. Коммунальные отходы упаковали в плотные полиэтиленовые мешки – в таком виде они будут направлены в «Экотехнопарк» Мурманской области на сортировку, а затем безопасную утилизацию.

Вывоз твёрдых коммунальных отходов из Вайда-Губы был произведён 14 сентября при прямом содействии ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации, а также Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области. Отходы с территории Дальних Зеленцов вывезут до конца текущего месяца.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».